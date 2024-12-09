المعارضة السورية تعلن اسم رئيس الحكومة السورية الجديدة

أفادت مصادر للجزيرة، أن المهندس محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب، سيتم تكليفه بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وجاء القرار عقب اجتماع ضم القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، والبشير، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي سيشرف على تسيير أعمال الحكومة خلال الفترة الانتقالية.

من هو محمد البشير؟

وقد ولد محمد البشير، في محافظة إدلب عام 1983، وهو يحمل شهادتي الهندسة الكهربائية من جامعة حلب (2007) والشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021). كما شغل منصب مدير شؤون الجمعيات ثم وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ بإدلب عام 2022.

وفي السياق ذاته، تعقد إدارة الشؤون السياسية للمعارضة اجتماعات مكثفة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إنها ستعمل على تهيئة الظروف لعودة السوريين الذين أُجبروا على مغادرة البلاد، والإسهام في بناء مستقبل سوريا.

تعهدات للمرحلة القادمة

وأعلنت إدارة الشؤون السياسية فتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا ترتكز على البناء والتنمية، ومعالجة آثار الماضي من خلال آليات شفافة تحقق السلام الدائم.

وأكدت الإدارة عزمها على بناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة، وتعزيز المؤسسات التي تلبي طموحات الشعب السوري، مع تعزيز المصالحة المجتمعية على أساس العدالة والمساواة. كما شددت على ضرورة تعزيز علاقات سوريا الإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل.