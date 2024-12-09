مصرف سوريا المركزي يعلق على أنباء تعرضه لأعمال سلب ونهب عقب رحيل الأسد

أصدر مصرف سوريا المركزي بيانًا، اليوم الاثنين، أكد فيه أن ودائع وأموال المواطنين الموضوعة لدى المصارف العاملة في البلاد آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى، مشددًا على أن المصرف مستمر في متابعة عمل المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية وفق الأنظمة النافذة.

كما أشار المصرف إلى أن العملة المعتمدة في التداول هي الليرة السورية بكافة فئاتها، نافيًا أي أنباء عن سحب أي فئة من التداول. ووجه شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات المالية بالليرة السورية وفق القرارات الناظمة.

وكانت أنباء قد ترددت عن تعرض المصرف لحوادث سلب ونهب أمس الأحد، في أعقاب الإعلان عن مغادرة رئيس النظام بشار الأسد البلاد.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن كافة المعلومات والقرارات المتعلقة بعمل المؤسسات المالية والمصرفية ستُعلن رسميًّا عبر الموقع الرسمي للمصرف أو صفحته الرسمية على فيسبوك، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على هذه المصادر فقط للحصول على الأخبار الموثوق بها.