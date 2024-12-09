معلنا نهاية عهد البعث.. علم الثورة السورية يرفرف في موسكو (شاهد)

شهدت العاصمة الروسية موسكو حدثًا لافتًا، حيث تم رفع علم الثورة السورية على مبنى السفارة السورية، اليوم الاثنين، في خطوة تعكس تغيرات جذرية في المشهد السوري.

وكان مبنى السفارة قد شهد، أمس، إنزال علم نظام البعث السوري، بعد انهيار النظام الذي استمر 61 عامًا في الحكم.

وفجر الأحد، سيطرت قوات المعارضة السورية على العاصمة دمشق بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات والشوارع، لينتهي بذلك حكم نظام البعث الذي دام عقودًا.

وجاءت هذه التطورات عقب معارك انطلقت في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربي لحلب قبل أن تمتد إلى حماة، ودرعا، والسويداء، وحمص، وأخيرًا دمشق.

وكان بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ يوليو/تموز 2000 خلفًا لوالده حافظ الأسد، قد غادر دمشق على متن طائرة متوجها إلى روسيا، عقب انهيار النظام بشكل مفاجئ.