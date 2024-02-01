بالدواب وسيرا على الأقدام.. نزوح قسري من خان يونس باتجاه رفح وسط القصف (فيديو)

فرّ الآلاف من أهالي خان يونس باتجاه مدينة رفح وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر من قبل قوات الاحتلال على أماكن قريبة من مناطق بها مراكز إيواء للنازحين.

وأجبر إطلاق نار وقصف مدفعي على غرب خان يونس، الآلاف من أهالي خان يونس إلى الفرار باتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يبين، مئات الأسر من النازحين الذين ساروا لمسافات طويلة بالدواب والتكتك والدراجات أو بالأرجل وقد حملوا الأغطية والبطاطين في رحلة نزوح جديدة.

واضطر بعض الأهالي لوضع كبار السن على الكراسي المتحركة وما تيسر لهم من وسيلة، في حين اضطر آخرون إلى السير مسافات طويلة وسط الصعوبات الكبيرة والإجهاد.

ووسط هذه الرحلة الطويلة الشاقة، لم تتوقف الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة قرب جامعة الأقصى والتي كان يقيم بها نازحون من مناطق متفرقة من غزة.

وتحولت جامعة الأقصى غرب محافظة خان يونس لمركز إيواء يضم آلاف النازحين، لكن الغارات الإسرائيلية طالت المنطقة وشوهد سقوط قذائف بالقرب من الفارين وسماع إطلاق نار كثيف.

استشهـ.ـد كل أفراد أسرتها.. انتشال طفلة من تحت الركام بعد 3 أيام من قصـ.ـف إسرائيلي#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/T03sDutpv9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2024

غارات قرب النازحين

وقامت قوات الاحتلال بإقامة حاجز قرب الجامعة، وشنت غارات بالقرب منها، ما أدى لفرار العديد من الأهالي ومعظمهم من النساء والأطفال باتجاه مدينة رفح وسط القصف المدفعي وإطلاق النار المستمر من قبل الاحتلال.

واليوم الخميس، في اليوم الـ118 من الحرب الإسرائيلية على غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 34 مواطنا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع.

الحرب على غزة

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح، كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.