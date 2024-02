تصريح صادم لنائب في الكونغرس الأمريكي عن أطفال غزة ونشطاء يهاجمونه: أنت بلا قلب (شاهد)

تعرض النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية، بريان ماست، لسيل من الهجوم والنقد عقب تصريحه بأن الأطفال الذين استشهدوا في غزة “ليسوا مدنيين أبرياء”.

وواجه عدد من النشطاء، ماست في قاعات “الكونغرس”، ووصفوه بأنه “قاسي القلب”، لدعمه القوي للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما يعاني مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع والأمراض.

وقالت إحدى الناشطات لماست “أنت بلا قلب”، وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين في غزة، فردّ قائلًا “هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء”.

ومن ثم سألته مرة أخرى “ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعًا؟”، ليجيب بأن “النصف مليون شخص الذين يتضورون جوعًا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل يومي”.

كما دعا النائب في “الكونغرس” الأمريكي إلى تدمير المزيد من البنية التحتية في غزة، وقال إنه يريد التأكد من “ألا نعطي دولارًا واحدًا أو سنتًا واحدًا للأونروا وأن تلغى تمامًا”. وذكر أن “الأمم المتحدة كانت غبية لأنها أنشأت الأونروا”.

وكان ماست قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووقف داخل “الكونغرس” الأمريكي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرتديًا زيّه العسكري الإسرائيلي.

وكتب في تغريدة نشرها يوم 13 من الشهر ذاته، على حسابه في منصة “إكس”، إلى جانب صور عدة له وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائمًا مع إسرائيل”.

As the only member to serve with both the United States Army and the Israel Defense Forces, I will always stand with Israel.

Tlaib’s got her flag. I got my uniform. “Global Day of Rage” my ass. pic.twitter.com/WPWvst17ww

— Rep. Brian Mast (@RepBrianMast) October 13, 2023