حكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي في قضية جديدة

قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أصدرت حكما بسجن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة “تلقي تمويل أجنبي”.

وأكد المسؤل الإعلامي بحركة النهضة لمراسل الجزيرة مباشر، إصدار الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام في القضية ذاتها.

كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المحكمة قضت بتغريم حركة النهضة مليونا و170 ألفا و470 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في القضية ذاتها.

الحكم على رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل، وتخطئة حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي في خصوص القضية المتعلقة بقبول تبرعات مالية من جهة أجنبية #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) February 1, 2024

والغنوشي (83 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن سيطر الأخير على السلطات التنفيذية عام 2021 وأقال الحكومة ثم حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.