سكان غزة يأكلون أعلاف الحيوانات وجمهور الجزيرة مباشر يطالب بإجراءات فورية لتقديم المساعدة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع التقارير الصحفية التي تقول إن سكان غزة يأكلون أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وأشاد متابعون بصبر أهالي غزة على كل هذه المصائب، طالبين من الله عز وجل أن ينقذهم من الجوع وينصرهم.

ورأى آخرون أنه من الضروري ممارسة كل الضغوط من أجل فتح معبر رفح الذي تنتظر فيه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات.

وأوضح تقرير سابق لوكالة الأناضول أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق شمال غزة، اضطروا إلى أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بسبب نفاد الأغذية الأساسية، بعد 4 أشهر من الحرب والحصار المشدد.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن نحو 600 ألف مواطن في شمال قطاع غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن جميع سكان القطاع يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأسّف أحد مشاهدي الجزيرة مباشر لعدم تحرك العالم لنصرة أهالي غزة الذين وصلت بهم الظروف إلى أكل ما لا تأكله الدواب.

واعتبرت ثلة من المشاهدين أن ما يحدث لأهالي غزة اليوم يندرج ضمن سياسة التجويع التي خطط لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أن بدأ الحرب على غزة.

وندد متابعون آخرون بما يحدث لأهالي غزة من تجويع وترويع وقصف وتهجير، مشيرين إلى وجوب التضامن معهم ومد يد العون إليهم لإنقاذهم من خطر الموت الداهم.