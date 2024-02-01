شاهد: فرحة صبي في غزة حصل على طعام لإخوته الصغار

عبر صبي فلسطيني في غزة عن فرحته بحصوله على طعام، “لإطعام أخوته الصغار”.

وفي حوار مع مصور فيديو متداول قال الصبي “مكيف مكيف (سعيد). بدي أطعمي أخواتي الصغار”.

وأضاف “عندي إخوة صغار كتير والله، أنا زي الناس بدي أجيب أكل لاخوتي. عشان أبوي مستشهد. مفيش عندنا مأوى”.

وراء كل صورة حكايات من المأساة كلما نقبت فيها سمعت قصصًا عجبًا، فرحة هذا الصغير بالحصول على طبق مجدرة (رز وعدس) ليطعم إخوانه الأصغر منه هي قمة الرضا في واقع لا يجد فيه الأكل لأيام..

وهذا ما تمكنت الكاميرا من رؤيته.. وما خفي أعظم عدسة حازم سلمان pic.twitter.com/ZAKrjuwfyi — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 29, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التسجيل المتداول، وعلّقت إحداهن “ألف سلام للذي يرتجف من البرد لكي تبقى كرامته دافئة! اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون”.

وكتب آخر “وراء كل صورة حكايات من المأساة كلما نقبت فيها سمعت قصصا عجبا”، وعلقت ثالثة “هذا الجيل لن يهزم بإذن الله”.

ويعيش سكان غزة ظروفا إنسانية صعبة، في وقت حذرت منظمات دولية من حدوث مجاعة في القطاع بعد الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.