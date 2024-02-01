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شاهد: فرحة صبي في غزة حصل على طعام لإخوته الصغار

وراء كل مشهد حكايات من مأساة الحرب والنزوح

فلسطيني يعبر عن فرحته بحصوله على طعام
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1/2/2024

عبر صبي فلسطيني في غزة عن فرحته بحصوله على طعام، “لإطعام أخوته الصغار”.

وفي حوار مع مصور فيديو متداول قال الصبي “مكيف مكيف (سعيد). بدي أطعمي أخواتي الصغار”.

وأضاف “عندي إخوة صغار كتير والله، أنا زي الناس بدي أجيب أكل لاخوتي. عشان أبوي مستشهد. مفيش عندنا مأوى”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التسجيل المتداول، وعلّقت إحداهن “ألف سلام للذي يرتجف من البرد لكي تبقى كرامته دافئة! اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون”.

وكتب آخر “وراء كل صورة حكايات من المأساة كلما نقبت فيها سمعت قصصا عجبا”، وعلقت ثالثة “هذا الجيل لن يهزم بإذن الله”.

ويعيش سكان غزة ظروفا إنسانية صعبة، في وقت حذرت منظمات دولية من حدوث مجاعة في القطاع بعد الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر