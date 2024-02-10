استشهاد مدير مباحث رفح ونائبه ورئيس قسم مباحث التموين في غزة (فيديو)

استشهد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي ونائبه أيمن الرنتيسي وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين، اليوم السبت، جراء قصف جيش الاحتلال لمركبتهم في حي تل السلطان غربي رفح.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية ظهر اليوم السبت، سيارة مدنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد المسؤولين الثلاثة.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، السيارة التي كانت تقل الشهداء الثلاثة وقد تحولت إلى كتلة من اللهب، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول إخماد كتل من اللهب اندلعت في السيارة المستهدفة.

#عاجل | استشهاد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي ونائبه أيمن الرنتيسي وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين جراء قصف مركبتهم في حي تل السلطان. pic.twitter.com/TSrUj9S1h3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 10, 2024

غارات إسرائيلية مستمرة

واستشهد 29 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المكثف وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ127.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، استشهاد 25 مواطنا، واصابة آخرين، في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.

كما استشهد صياد فلسطيني، وأصيب آخر، بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال، قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.