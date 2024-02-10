لبنان.. شهيدان في قصف سيارة وإسرائيل تعلن استهداف قيادي بحماس (فيديو)

قال مصدر أمني للجزيرة إن شخصين استشهدا وأصيب آخران باستهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.

وأعلنت إسرائيل، اليوم السبت، استهداف “مسؤول كبير” في حماس بلبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هدف “الهجوم الاستثنائي” في صيدا هو قيادي بحركة حماس في لبنان.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد القيادي بالحركة صالح العاروري، بقصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة معادية استهدفت مكتب حماس حيث كان يُعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية، أدت إلى استشهاد العاروري و5 آخرين وإصابة 11 شخصًا.