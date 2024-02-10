منظمة الصحة العالمية توثّق 721 هجوما على مستشفيات ومرافق صحية بفلسطين المحتلة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

Grim reality of patients and health workers in northern #Gaza. We need safe, sustained and scaled-up access to reach people across the Strip. Ceasefire. NOW. pic.twitter.com/aril8ua8J8 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2024

وقال خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عقده بجنيف أمس الجمعة، إن من بين تلك الهجمات، نحو 357 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين.

وأوضح أن تلك الهجمات أثرت في 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، كما أثرت في 90 سيارة إسعاف بقطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى وقوع نحو 364 هجوما في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 62 آخرين، وقال إن الهجمات أثرت في 44 منشأة صحية، بما في ذلك 15 عيادة متنقلة، و249 سيارة إسعاف.

وكشف المتحدث باسم المنظمة الأممية، أن من بين الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، كان هناك 251 حادثًا يتعلق بعرقلة تقديم الرعاية الصحية.

بين القصف والقنص

وعبر القصف الكثيف والقنص والمحاصرة بالدبابات، انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين الدولية وأعراف القانون الدولي الإنساني باستهدافها المتواصل للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة.

ودخلت مستشفيات قطاع غزة في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المكثف المستمر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.