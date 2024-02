منظمة الصحة العالمية توثّق 721 هجوما على مستشفيات ومرافق صحية بفلسطين المحتلة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

Grim reality of patients and health workers in northern #Gaza.

We need safe, sustained and scaled-up access to reach people across the Strip.

Ceasefire. NOW. pic.twitter.com/aril8ua8J8

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2024