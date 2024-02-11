“أنتِ مجرمة حرب”.. طلاب يهاجمون هيلاري كلينتون أثناء ندوة لها في جامعة كولومبيا (فيديو)

اتهم تحالف طلابي بجامعة كولومبيا مرشحة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بتبرير الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقاطعت إحدى الطالبات في التحالف مداخلة هيلاي كلينتون في ندوة نظمتها الجامعة، الجمعة، قائلة “السيدة هيلاري كلينتون، يجب أن تخجلي من نفسك. لا يمكنك أن تخدعي أحدًا بعد اليوم. نحن نعرف ما ترمين إليه دائمًا”.

وأضافت “لقد شاهدناكِ في السابق تستغلين العنف الجنسي، وتستخدمينه سلاحًا لتبرير العمليات العسكرية الأمريكية وعدم الاستقرار في ليبيا، واليوم تفعلين الشيء نفسه لتبرير الإبادة الجماعية في غزة!”.

وتدخلت هيلاري كلينتون قائلة “يمكننا أن نتوقف لدقائق قليلة. الناس هنا أحرار في القيام بالتظاهر والاحتجاج، لكن لا يمكن السماح لهم بالتأثير في سير الندوة أو الدروس بالجامعة”.

وتدخل طالب آخر مقاطعًا “أنتِ متهمة بارتكاب جرائم حرب بحق شعوب ليبيا والعراق وسوريا واليمن. واليوم ترتكبين الجريمة نفسها بحق سكان غزة”.

وأضاف قبل أن يخرجه أفراد الأمن من قاعة الندوة “السيدة كلينتون، لا يمكنك الاختباء وراء الكلمات، أنت مسؤولة عن الإبادة الجماعية”.

يُذكر أن تحالف جامعة كولومبيا الأمريكية تجمُّع طلابي يضم أكثر من 100 طالب وطالبة.

ويسعى هذا التحالف من خلال أنشطة الاحتجاج السلمي إلى دعم القضية الفلسطينية ومواجهة سياسة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة.