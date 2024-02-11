ارتفاع غير مسبوق لأسعار زيت الطعام في مصر وسط أزمة دولار كبيرة

شهدت أسعار زيت الطعام في مصر ارتفاعا غير مسبوق، على غرار الزيادات المتتالية في معظم أسعار السلع الأساسية بالأسواق، والتي تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر طن الزيت 95 ألف جنيهًا، مقابل 56 ألف جنيه منذ بداية العام، بنسبة زيادة تصل إلى 70% منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

ويصل الزيت للمستهلك النهائي بـسعر 115 ألف جنيه للطن، بعد إضافة مكسب تجار التجزئة وتكاليف النقل، ما يعني وصول اللتر الواحد في زجاجة الزيت التي يشتريها المواطن في الأسواق لأكثر من 115 جنيها، ما يعادل 3.8 دولارا، حسب سعر صرف الدولار الرسمي، أو 1.9 دولارا تقريبا حسب سعر صرف الدولار في السوق الموازي (بافتراض أن السعر هو 60 جنيها للدولار الواحد).

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد ذكر في وقت سابق أن مصر تستورد 2.5 مليون طن من الزيت، وهو ما يعادل أكثر من 90% من الاحتياجات المحلية. ونظرا لأن أغلب الاستهلاك المحلي من زيت الطعام تتم تغطيته عن طريق الاستيراد، فمن الطبيعي أن يرتفع سعره مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ويشهد السوق المصري موجة كبيرة من ارتفاع الاسعار مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه، خاصة مع التوقعات بمزيد من التخفيض في قيمته مع قرب توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة جديدة من القروض والمساعدات الاقتصادية.

ويطالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما يعني عمليا السماح بانخفاضه عن السعر الحالي في البنوك الرسمية، ما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

استمرار أزمة الدولار

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر تجاوز 70 جنيها للدولار الواحد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ثم تراجع قليلا ليظل فوق مستوى 60 جنيها للدولار. فيما ظل سعر الصرف ثابتا في البنوك الرسمية عند ما لا يزيد عن 31 جنيها للدولار.

وتعكس الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار لسداد فاتورة الواردات الضخمة في مصر، علاوة على سداد أقساط الديون وفوائدها، مع تراجع المعروض منه.

وبلغت واردات مصر السلعية نحو 72 مليار دولار في عام 2023، فيما لم تتجاوز الصادرات السلعية مبلغ 35 مليار دولار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات السلعية، بنحو 37 مليار دولار، وذلك حسب بيانات وزارة التجارة المصرية.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، يجب على مصر سداد أقساط ديون خارجية وفوائدها بمبلغ 32.8 مليار دولار خلال عام 2024.

وفي ذات الوقت تراجع المعروض من الدولار في مصر مع تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وتراجع عائدات السياحة.

ولجأت السلطات المصرية لحملات أمنية مشددة لمنع الاتجار بالعملات الاجنبية في السوق الموازية، ما أثار تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب سويرس اللجوء للإجراءات الأمنية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكدا في تغريدة على موقع “إكس”، أن “الإجراءات البوليسية لا تحل أي مشكلة أقتصادية”.