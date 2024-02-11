شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم.. ما السبب؟ (شاهد)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن شرطة الاحتلال اعتقلت 18 متظاهرا عند معبر كرم أبو سالم، عقب رفضهم دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة. كما تم إجلاء حوالي 40 متظاهرا آخرين من المعبر، بعد أن نصبوا الخيام لمنع دخول المساعدات.

وأغلقت مجموعات من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين المعبر في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد ذكرت، أول أمس الجمعة، أن عشرات الأشخاص، الذين يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قد وصلوا إلى معبر “نيتسانا” بين إسرائيل ومصر، طبقا لما ذكرته مجموعة “تساف9” الاحتجاجية.

وفرضت إسرائيل على القطاع حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28064 شهيدا و67611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.