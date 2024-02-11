غزة.. الطبيبة أميرة العسولي تكشف كواليس مغامرتها لإنقاذ حياة مصاب بقناصة الاحتلال (فيديو)

قالت الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي بطلة مقطع الفيديو الشهير لإنقاذ شاب فلسطيني مصاب أمام مجمع ناصر الطبي في غزة، إن اللقطة الفاصلة في الفيديو المتداول والتي لم يشاهدها الجمهور هو أنني في لحظة خاطفة تمكنت من التغلب على خوفي وقررت المغامرة بحياتي كامرأة ضد رصاص القناص من أجل إنقاذ حياة شاب من الموت المحقق.

وأضافت أميرة العسولي في لقاء مع الجزيرة مباشر مساء السبت: في تلك اللحظة الحاسمة كان يمكن أن أتلقى رصاصة من القناص الإسرائيلي وأموت، لكن الوطن والواجب المهني والإنساني يقتضي المغامرة.

وتابعت أن ما قامت به في هذه المغامرة هو “من صميم عملي كطبيبة”، مؤكدة أن قَسَم مهنة الطبيب الذي أقسمت عليه يقتضي منها إنقاذ حياة الناس خاصة في الأوقات الحرجة.

وعن تفاصيل الحاثة، قالت الدكتورة أميرة التي تشغل منصب استشارية النساء والتوليد في مجمع ناصر الطبي المحاصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن لحظة وقوع الحادثة كانت في غرفتها وسمعت بوجود الشاب الفلسطيني الجريح وبتنسيق مع زملائها في المجمع اتخذت قرارها بسرعة وهرعت محاولة تمويه القناص بالانحناء قدر الإمكان.

وأضافت: لما وصلت الشاب الجريح وجدته قد ربط رجله بقميصه في محاولة لوقف نزيف الدماء، وبادرها قائلا “هل ستقطعون رجي فأجابته بالنفي”.

وقالت: غمرتني فرحة عارمة حينما تأكدت بأنه لا يزال على قيد الحياة، وتمكنا من جلب نقالة وحملناه داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الطبيبة أن الشاب المصاب تحسن وضعه الصحي وهو يتماثل للشفاء الآن في المستشفى.

واحتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الطبيبة الفلسطينية التي هرعت لإنقاذ المصاب متحدية رصاص القناص الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات نشرها الصحفي الفلسطيني محمد أكرم الحلو الطبيبة أميرة العسولي وهي وتركض منحنية الظهر بحذر من بوابة المجمع الداخلية نحو الخارج لإنقاذ شاب أصابه رصاص قناص إسرائيلي وبقي ينزف وهو ملقى على الأرض، في حين يُسمع صوت الرصاص من كل مكان.