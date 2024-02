نتنياهو يكشف عن خططه للتعامل مع المدنيين في رفح قبل الهجوم المرتقب (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيضمن “ممرًا آمنًا” للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة ضمن برنامج “هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس” عبر قناة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، تُبث اليوم الأحد ونُشرت مقتطفات منها مساء أمس “النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس الإرهابية، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير”.

وتابع “سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي”.

وذكر نتنياهو مناطق في شمال رفح “تم تطهيرها ويمكن استخدامها مناطق آمنة للمدنيين”، على حد قوله.

وردّ نتنياهو على المنتقدين القلقين بشأن مصير المدنيين في حال شن هجوم على رفح، قائلًا “أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مطلقًا، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك”.

