واشنطن بوست: حلفاء إسرائيل عبّروا عن مخاوف حقيقية بشأن خطة نتنياهو

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن عددًا من حلفاء إسرائيل الرئيسيين عبّروا عن مخاوف حقيقية بشأن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقيام “بعملية واسعة النطاق” في مدينة رفح وجنوب قطاع غزة، حيث فرّ أكثر من مليون شخص بحثًا عن ملجأ بينما تواصل إسرائيل قصفها للقطاع.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشر اليوم الأحد، عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في تغريدة له على منصة “إكس”: “نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال شن هجوم عسكري في رفح”، مضيفًا أن الأولوية يجب أن تكون وقفًا فوريًا للقتال، “لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن”.

Deeply concerned about the prospect of a military offensive in Rafah – over half of Gaza’s population are sheltering in the area.

The priority must be an immediate pause in the fighting to get aid in and hostages out, then progress towards a sustainable, permanent ceasefire.

— David Cameron (@David_Cameron) February 10, 2024