ساحل العاج تكمل عودتها التاريخية وتتوج بكأس الأمم الإفريقية (فيديو)

عادت ساحل العاج المضيفة نهائيًا “من الموت” بإحراز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخها، اثر فوزها المستحق والمتأخر على نيجيريا 2-1 الأحد في المباراة النهائية في أبيدجان.

افتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الفيلة” بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر العائد من مرض السرطان (81)، ليتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015.

واستهلت ساحل العاج النهائيات الحالية بين المرشّحين، لكنها تلقت صفعة تلو الأخرى، منها هزيمة مذلّة أمام غينيا الاستوائية 0-4 جعلتها تودّع نظرياً دور المجموعات بخسارتين. لكن المغرب قدّم لها هدية بفوزه على زامبيا، فتأهلت كأسوأ أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وعلى وقع إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيميريس فاييه، استمرت الرواية العجيبة مع إقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه.

يا لجمال هذا الهدف يا سيباستيان هالير 🤩 هل هو أغلى هدف لهالير في مسيرته ؟ ✍️#نهائي_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023Final pic.twitter.com/fA1b7ekJH5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

فصلٌ جنوني آخر تحقق في ربع النهائي، عندما عادل المنتخب البرتقالي مالي في الدقيقة الأخيرة رغم لعبه منقوصاً منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت بدل ضائع من الشوط الإضافي الثاني، فيما جاءت مواجهته الأخيرة مع الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي أقل صخباً، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الاصابة هالر.

وأصبحت ساحل العاج أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب منذ مصر في 2006.