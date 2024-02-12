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صاعقة برق تودي بحياة لاعب كرة قدم في إندونيسيا (شاهد)

(رويترز)
وقع الحادث خلال مباراة أقيمت على ملعب "باندونغ سيليوانجي" في منطقة جاوة بإندونيسيا (رويترز)
12/2/2024-|آخر تحديث: 12/2/202402:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثّقت مشاهد مصورة صادمة، لحظة وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي على أرضية الملعب، بعد أن ضربته صاعقة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه.

وأظهر مقطع فيديو، اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة قدم اللاعب، الذي سقط على الفور، قبل أن يظهر زملاؤه في فيديو آخر وهم يحملون جثمانه للخارج.

وقالت زوجة اللاعب في تصريحات لصحيفة محلية “كانت المباراة قد مضى على بدايتها 15 دقيقة، وكان زوجي قد دخل للتو كبديل، ولم يمسك بالكرة بعد، فجاءت صاعقة برق فضربت أرض الملعب، وبعد بضع ثوان جاءت صاعقة أخرى فأصابته”.

وأضافت “لدينا طفلان وكان زوجي يحب عائلته حبًّا جمًّا، لقد كان إنسانًا مثاليًا وأبًّا رائعًا”.

ووقع الحادث خلال مباراة أقيمت على ملعب “باندونغ سيليوانجي” في منطقة جاوة، بعد ظهر السبت، والذي كانت سماء المنطقة خلاله غائمة وسقطت بعض الأمطار.

وبحسب ما أفاد أحد الحاضرين في تصريحات لصحيفة محلية، فقد اعتقد زملاؤه أنه لجأ إلى الأرض لحماية نفسه من البرق، لكنهم اكتشفوا بعدها أنه أصيب من الصاعقة، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية