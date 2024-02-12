صاعقة برق تودي بحياة لاعب كرة قدم في إندونيسيا (شاهد)

وثّقت مشاهد مصورة صادمة، لحظة وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي على أرضية الملعب، بعد أن ضربته صاعقة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه.

وأظهر مقطع فيديو، اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة قدم اللاعب، الذي سقط على الفور، قبل أن يظهر زملاؤه في فيديو آخر وهم يحملون جثمانه للخارج.

Seorang pria asal Subang tewas tersambar petir saat bermain sepakbola di Lapangan Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2024) Sore tadi.#viral #viralindo #indoviral #indo pic.twitter.com/nEJFbHLYNP — The Scariest Project (@ScariestProject) February 10, 2024

وقالت زوجة اللاعب في تصريحات لصحيفة محلية “كانت المباراة قد مضى على بدايتها 15 دقيقة، وكان زوجي قد دخل للتو كبديل، ولم يمسك بالكرة بعد، فجاءت صاعقة برق فضربت أرض الملعب، وبعد بضع ثوان جاءت صاعقة أخرى فأصابته”.

وأضافت “لدينا طفلان وكان زوجي يحب عائلته حبًّا جمًّا، لقد كان إنسانًا مثاليًا وأبًّا رائعًا”.

Sang Istri Cerita Kronologi Suaminya Tersambar Petir saat Bermain Sepak Bola di Stadion Siliwangi https://t.co/oGkNzuejeO — KOMPAS TV (@KompasTV) February 11, 2024

ووقع الحادث خلال مباراة أقيمت على ملعب “باندونغ سيليوانجي” في منطقة جاوة، بعد ظهر السبت، والذي كانت سماء المنطقة خلاله غائمة وسقطت بعض الأمطار.

وبحسب ما أفاد أحد الحاضرين في تصريحات لصحيفة محلية، فقد اعتقد زملاؤه أنه لجأ إلى الأرض لحماية نفسه من البرق، لكنهم اكتشفوا بعدها أنه أصيب من الصاعقة، ونقل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.