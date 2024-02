طاردته صور ضحاياه فتاب واعتنق الإسلام.. جندي إسرائيلي سابق يكشف فظائع الاحتلال (شاهد)

أعلن جندي سابق في جيش الاحتلال اعتناقه الإسلام، وتوبته من الجرائم التي ارتكبها في حق المدنيين الفلسطينيين، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة المحاصَر لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلّفًا أكثر من مئة ألف شهيد ومصاب.

وعبر بث مباشر مع ناشط مسلم على وسائل التواصل الاجتماعي يدعى “محمد علي”، كشف الجندي الإسرائيلي عن اعتناقه الإسلام، بعد أن طاردته صور ضحاياه وأصبح عاجزًا عن النوم.

وأضاف “كنا نرتكب أفعالًا فظيعة، كنا نلقي قنابل صاعقة داخل المنازل ونضحك، ويمكنني أن أحكي لك ألف قصة. ذات مرة تركنا كلبًا ينبح على طفل، وبدأ الطفل التبول على نفسه، وضحك الجميع وكانت الأم تبكي”.

وتابع “لأكون صريحًا لقد أثّر ذلك فيّ كثيرًا لذا لم أستطع تحمّل الأمر، ومرضت لمدة عام، وعانيت من اضطراب ما بعد الصدمة”.

IDF Soldier Speaks About Israel's War Crimes!

Since this video is already being censored on Youtube in some countries i've decided to upload it on here too

If anyone is having trouble viewing it on Youtube you can watch it on here and share it with others in sha Allah. pic.twitter.com/2xDoyaCg39

— Muhammed Ali (@Chainless_Slave) January 31, 2024