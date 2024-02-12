مصر تتولى المسؤولية.. وول ستريت جورنال تكشف خطة إسرائيل لإجلاء سكان رفح قبل اجتياحها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات على أطراف قطاع غزة، وذلك ضمن خطة لإجلاء سكان رفح قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي للمنطقة التي تقع على الحدود مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أن المقترح الإسرائيلي “يتضمن إنشاء 15 موقعا للمخيمات، يضم كل منها 25 ألف خيمة، في جنوب غربي قطاع غزة، وأن تكون مصر مسؤولة عن إقامة المخيمات والمستشفيات الميدانية”.

وتقترح إسرائيل أن تقوم الولايات المتحدة والدول العربية الخليجية بتمويل إنشاء هذه المخيمات على حدود قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مصر لم تعلق علنا على المقترح الإسرائيلي، غير أن القاهرة حذرت إسرائيل من تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى عبور الحدود نحو سيناء في الأراضي المصرية نتيجة هجومه على رفح.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح الإسرائيلي، الذي قُدّم أخيرا إلى مصر، جاء بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من القيام بعمل عسكري في رفح دون وضع خطة مفصلة لحماية المدنيين.

وذكرت وول ستريت جورنال أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلبا من الصحيفة للتعليق على هذا الاقتراح.

“أمر مرعب”

وفي السياق ذاته، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، من أن احتمال التوغل الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة “أمر مرعب”، على حد وصفه.

وقال تورك في بيان “أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني على الحدود المصرية، من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يفرون إليه، أمر مرعب، نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من القتلى والجرحى المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء”.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المضي قدما في الهجوم على رفح لتحقيق هدفه المعلن بالقضاء على حركة حماس.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال في بيان “لا شك في قيام إسرائيل بعملية واسعة في رفح”، مضيفا أن إسرائيل ستقوم بما يلزم لتسمح بحرية الحركة في هذه المنطقة، بما في ذلك إجلاء السكان، وتجهيز المنطقة لتوغل بري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 28 ألف شهيد، ونحو 68 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.