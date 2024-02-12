الأخبار

مصطفى البرغوثي للجزيرة مباشر: نعيش وضعا صعبا وبايدن منح الضوء الأخضر لإسرائيل (فيديو)

مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية (غيتي - أرشيفية)
12/2/2024

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لبدء العملية العسكرية واسعة النطاق في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف البرغوثي في لقاء مع الجزيرة مباشر مساء الأحد، أن بايدن عكس ما كان يقول في السابق، إذ أجاز العميلة العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين النازحين بعدما صرح في السابق بأن العمليات العسكرية في كامل قطاع غزة تجاوز الحدود.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واعتبر البرغوثي أن “ما يجري بحق الفلسطينيين جريمة كبرى لن تتوقف إلا بفرض العقوبات والمقاطعة لهذا الكيان الإجرامي”.

وقال “نعيش وضعا صبعا، فالبارحة الدول الغربية حذرت من مغبة عملية عسكرية إسرائيل في رفح لكنها وقفت عند هذا الحد”، مضيفا أنها لو كانت صادقة في دعوتها لطلبت على الفور إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب البرغوثي بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الحملة التي يقودها نتنياهو ضد الفلسطينيين ناتجة عن كونه فشل في تحقيق الأهداف الأربعة التي طرحها منذ بداية العمليات العسكرية في غزة، والتي تتمثل في اقتلاع المقاومة والسيطرة على المناطق التي دخلها في غزة إلى جانب فشله في عمليات التطهير العرقي أو استعادة أي من الأسرى دون الاستجابة لمطالب المقاومة.

وخلص البروغوثي إلى أن “من قصر النظر الاعتقاد بأن المعركة الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس”، مشددا على أن الاحتلال لن يكسر المقاومة لكنه سيتسبب في خسار كبرى في صوف المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر