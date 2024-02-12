مصطفى البرغوثي للجزيرة مباشر: بايدن منح الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح رفح (فيديو)

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لبدء العملية العسكرية الواسعة النطاق في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف البرغوثي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن بايدن عكس ما كان يقول في السابق، إذ أجاز العميلة العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين النازحين بعدما صرّح في السابق بأن العمليات العسكرية في كامل قطاع غزة تجاوز الحدود.

واعتبر البرغوثي أن “ما يجري بحق الفلسطينيين جريمة كبرى لن تتوقف إلا بفرض العقوبات والمقاطعة لهذا الكيان الإجرامي”.

وقال “نعيش وضعًا صعبًا، فالبارحة الدول الغربية حذّرت من مغبة عملية عسكرية إسرائيل في رفح لكنها وقفت عند هذا الحد”، مضيفًا أنها لو كانت صادقة في دعوتها لطلبت على الفور إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب البرغوثي بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الحملة التي يقودها نتنياهو ضد الفلسطينيين ناتجة عن كونه فشل في تحقيق الأهداف الأربعة التي طرحها منذ بداية العمليات العسكرية في غزة، التي تتمثل في اقتلاع المقاومة والسيطرة على المناطق التي دخلها في غزة إلى جانب فشله في عمليات التطهير العرقي أو استعادة أي من الأسرى دون الاستجابة لمطالب المقاومة.

وخلص البرغوثي إلى أن “من قصر النظر الاعتقاد بأن المعركة الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس”، مشددًا على أن الاحتلال لن يكسر المقاومة، لكنه سيتسبب في خسائر كبرى في صفوف المدنيين.