آخر أبطال “قبضة الأحرار” واشتهر بـ”الجنرال موشيه”.. علاء قدوحة شهيد “مجزرة الفجر” في النصيرات

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، فجر الثلاثاء، استشهاد الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأظهرت صور خاصة جثامين قدوحة وعائلته مغطاة على الأرض.

وقالت مصادر مقرّبة من الفنان الراحل، إن علاء كان محارَبا بالحظر على مواقع التواصل، وتعرّض للمزيد من التهديد، وإنه لم ينم في بيته منذ بدء الحرب إلا في الليلة التي استُشهد فيها.

“الجنرال موشيه”

وإلى جانب الأعمال الدرامية، يعد علاء قدوحة من بين أشهر الفنانين تفاعلًا على منصة (تيك توك)، واشتهر بتجسيد شخصية “الجنرال موشيه” ولفت إليه أنظار العالم العربي ولا سيما مع انتشار مقطع علّق فيه على مشهد الغراب الذي أسقط علم الاحتلال، إذ افتتح حديثه بآية قرآنية من سورة المائدة وختمه طالبًا من الإسرائيليين الهروب من فلسطين.

واعتقد كثيرون آنذاك أن قدوحة جنرال إسرائيلي بالفعل إلى أن أكدت “رويترز” بعدها أن الفيديو حقيقي لكنه “ساخر” وهو للفنان الفلسطيني الذي يعرّف نفسه عبر منصاته المختلفة بأنه فنان شامل يقدم برامج سياسية ساخرة.

وازاد متابعو مقاطع “الجنرال موشيه” صيف العام الماضي في أعقاب استشهاد الجندي المصري محمد صلاح الذي اشتبك مع جنود إسرائيليين وقتل وأصاب عددًا منهم بعد تسلّله إلى الحدود لمطاردة “مهرّبين”، وفق بيانات رسمية من القاهرة آنذاك. وانتشر المقطع الذي صوّره الفنان حينها تحت عنوان “باي باي إسرائيل” واصفًا الجندي صلاح بأنه حقًّا فخر العرب.

اغتيال أبطال “قبضة الأحرار”

وبحسب مواقع فلسطينية، تنحدر أصول علاء قدوحة من مدينة يافا المحتلة، وقد شارك في الجزء الثاني من المسلسل الفلسطيني (بوابة السماء) الذي أُنتج عام 2021، كما كان أحد أبطال مسلسل (قبضة الأحرار) في 2022.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرت الجزيرة مباشر مقابلة مع قدوحة تعليقًا على اغتيال محمد الصعيدي خليفة، مخرج مسلسل قبضة الأحرار، خلال الحرب الحالية على غزة. وقال حينها إن الراحل أخرج العديد من المسلسلات والأفلام الفلسطينية التي تحاكي معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإنه استُهدف كما لو كان أحد قادة المقاومة الكبار.

"أصبح الممثل والفنان هدفًا لإسرائيل".. استشهاد مخرج مسلسل "قبضة الأحرار" إثر غارة إسرائيلية على منزله#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/tELW4yWbV0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2023

وأضاف أن المخرج والممثل والفنان هو هدف لإسرائيل مما يفضح كذب الاحتلال وادعاءه بأنه يستهدف المقاومين، موضّحًا أن جيش الاحتلال “المهزوم” تأثّر بشكل كبير من المسلسلات والأفلام التي أخرجها خليفة والتي كان لها صدى كبير في العالم العربي والإسلامي، وأن اغتياله يعني تأكيد أن “الرسالة وصلت”. وهو ما تكرر اليوم مع قدوحة وعائلته في “مجزرة الفجر” بالنصيرات.

وباغتيال قدوحة وخليفة والمصور مصطفى ثريا والفنان علي نسمان الذي كان سيشارك في الجزء الثاني من “قبضة الأحرار”، يُسدل الستار على أبطال أحد أكثر المسلسلات الفلسطينية شهرة في العالم العربي.

الفنان الرائع علاء قدوحة من بوستر مسلسل قبضة الأحرار 🔥🔥 pic.twitter.com/T5KyRlMvoM — Palestinian Drama (@PalestineDrama) March 17, 2022

واشتهر قدوحة عبر صفحته على يوتيوب بحلقات “حكي مزبوط” وهي سياسية ساخرة، وكان قد بدأ قبل 5 أشهر سلسلة حلقات بثها تحت عنوان “جولة في غزة” لكنها توقفت مع بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ونشر كذلك العديد من “الكليبات” والأناشيد والأغنيات بعضها وطني وبعضها ساخر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر صحية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف منزل لعائلة قدوحة مع بزوغ فجر اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصَر.