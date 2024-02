أب يروي باكيا مأساة وفاة ابنه بسبب الجوع (فيديو)

بدموع منهمرة، يروي أب فلسطيني من رفح جنوبي غزة، قصة وفاة ابنه الصغير الذي استشهد بسبب الجوع لانعدام المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها بسبب ارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة (الفاو) من أن غزة على حافة المجاعة، حيث أكدت نائبة المدير العام، أن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع.

وقال الأب الفلسطيني وسط الدموع، إن سوء التغذية سبب للطفل مضاعفات ونقص وزنه كثيرا بسبب عدم وجود الغذاء الكافي، مشيرا إلى أن الأسواق لا توجد بها المواد الغذائية الأساسية مثل الدجاج واللحوم.

وقال “من المعلبات صار عنده جفاف والتهابات في شفايفه، يقول لي: يابا جيب لي حاجة جديدة آكلها. نزلت على السوق فيش إشي، لقيت رمان جبت له، أكل الرمان وتغير نفسه وأخوه الصغير يقول لي إلحق يابا أخوي انخنق”.

📍#Gaza Rafah is one of the most densely populated places on earth. Families have been displaced many times.

There is panic & desperation as 1.4 million people try to survive, try to get food & water – at the same time fearing for their lives due to continued military operation. pic.twitter.com/BjXeEiAjLz

— UNRWA (@UNRWA) February 12, 2024