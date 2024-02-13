السودان.. الأمم المتحدة تحذر من سوء تغذية شديد ودعوات إلى استجابة سريعة لمعسكر بدارفور

دعا نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بدارفور، طوبي هارورد، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) إلى الاستجابة السريعة لأزمة سوء التغذية في معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأشار هارورد في منشوره، إلى تقارير جديدة عن أزمة جوع في معسكرات النازحين في دارفور، مؤكدا أن هناك حاجة ماسّة إلى المزيد من المساعدات في السودان.

وأعلن المسؤول الأممي في منشور على منصة إكس، دخول مساعدات غذائية حرجة إلى إقليم دارفور في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

Critical assistance entering N #Darfur on its way to #ElFasher. 🙏🏼 to @UNICEFSudan & partners for swift response to malnutrition crisis in #Zamzam camp. As more reports of a hunger crisis are received, much more assistance is urgently needed. #Sudan https://t.co/MdkKxwuudp — Toby Harward | طوبي هارورد 🇺🇳 (@tobyharward) February 12, 2024

“عشرات آلاف الأطفال قد يموتون”

يأتي ذلك في وقت، قالت فيه الأمم المتحدة، إن الحرب الدائرة في السودان قد تتسبب في سوء التغذية الشديد لأكثر من 700 ألف طفل هذا العام، محذّرة من أن عشرات الآلاف قد يموتون في غياب مساعدات إضافية كبيرة.

وحضّت منظمة اليونيسف العالم على التوقف عن تجاهل الكارثة التي أحدثتها الحرب الدائرة منذ عشرة شهور بالبلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر للصحفيين في جنيف إن “تداعيات الأيام الثلاثمئة الماضية تعني أن أكثر من 700 ألف طفل سيعانون على الأرجح من أكثر أشكال سوء التغذية تسببا في الموت هذا العام”.

“The lethal combination of malnutrition, mass displacement, and disease is growing by the day, and we have an extremely short window to prevent a massive loss of life [in #Sudan]," warns @unicefchief.@NBCNews reports on this urgent children's crisis: https://t.co/kjFypaAf4h — UNICEF USA (@UNICEFUSA) February 12, 2024

وقال إلدر الذي عاد للتو من زيارة للسودان “لن يكون بإمكاننا علاج أكثر من 300 ألف منهم من دون تحسين إمكان الوصول إليهم وفي غياب الدعم الإضافي”، مضيفًا “سيموت عشرات الآلاف على الأرجح”.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في إبريل/نيسان العام الماضي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن، وفق خبراء الأمم المتحدة.

في #دارفور، يعاني الأطفال من بيئة صعبة للغاية، بسبب تصاعد العنف والنزوح القسري وتقييد الوصول. يواجه حوالي 5 ملايين طفل قيودًا شديدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية

والمنقذة للحياة. https://t.co/LisjVD2THl — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) February 11, 2024

وتسبب النزاع في كارثة إنسانية، إذ يحتاج نحو 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.

ويعني تفاقم سوء التغذية إضافة إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا أن الأطفال يموتون بالفعل، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم المكتظ بالنازحين في دارفور.

وتسببت الحرب في إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم، إذ فرّ نحو 8 ملايين شخص من منازلهم، نصفهم أطفال، وأشار إلدر إلى أن ذلك يعادل “13 ألف طفل كل يوم على مدى 300 يوم”.