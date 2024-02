السودان.. الأمم المتحدة تحذر من سوء تغذية شديد ودعوات إلى استجابة سريعة لمعسكر بدارفور

دعا نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بدارفور، طوبي هارورد، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) إلى الاستجابة السريعة لأزمة سوء التغذية في معسكر زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأشار هارورد في منشوره، إلى تقارير جديدة عن أزمة جوع في معسكرات النازحين في دارفور، مؤكدا أن هناك حاجة ماسّة إلى المزيد من المساعدات في السودان.

وأعلن المسؤول الأممي في منشور على منصة إكس، دخول مساعدات غذائية حرجة إلى إقليم دارفور في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

Critical assistance entering N #Darfur on its way to #ElFasher. 🙏🏼 to @UNICEFSudan & partners for swift response to malnutrition crisis in #Zamzam camp. As more reports of a hunger crisis are received, much more assistance is urgently needed. #Sudan https://t.co/MdkKxwuudp

— Toby Harward | طوبي هارورد 🇺🇳 (@tobyharward) February 12, 2024