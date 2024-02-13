بالحرمان من المياه.. الاحتلال يمارس عقابا جماعيا لأهالي طولكرم بالضفة الغربية (فيديو)

يواجه أهالي مخيم طولكرم بالضفة الغربية انقطاعا كاملا للمياه بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمخيم مؤخرا وتدميره للبنية التحتية، الأمر الذي أعاد سكان المخيم إلى الطرق البدائية في الحصول على المياه.

وقالت الفلسطينية آلاء البنا “نضطر للجوء إلى صنابير المياه في محطات الوقود العامة، وإلى الأقارب خارج المخيم لإحضار كمية قليلة من المياه، تسد حاجتنا الأساسية فقط، فلم يعد باستطاعتنا القيام بواجباتنا المنزلية كالمعتاد”.

وأشارت آلاء خلال حديثها للجزيرة مباشر إلى معاناة الأطفال المكلفين بالبحث عن المياه خارج المخيم، إضافة إلى انتظار وصول صهاريج المياه المخصصة لكل حارة ونقلها إلى المنازل.

وروى الشاب حسين درسية أن انقطاع المياه المستمر حال دون ممارسة الحياة بشكل طبيعي “الأطفال خصوصا بحاجة يومية لتبديل ملابسهم وغسلها”.

وعن معاناة المرأة داخل المخيم، قالت الناشطة رنا عبيد “تتمثل معاناة المرأة في المخيم بسبب انقطاع المياه في الاستخدام الشخصي والمنزلي، وهو ما ينعكس على نفسيتها وعلى بيتها”.

من جانبه، أكد مدير اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم فيصل سلامة أنهم يعملون على إعادة خطوط المياه بشكل كامل.

وقال سلامة للجزيرة مباشر “يعاني مخيم طولكرم من اقتحامات الاحتلال المتكررة التي ازدادت وتيرتها بعد عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهذا ما جعلنا نعلن مخيم طولكرم منطقة منكوبة”.

ومنذ 130 يوما، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.