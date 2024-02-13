“شعارات فقط”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على التحذيرات الدولية من خطر إبادة وشيك في رفح (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع التحذيرات الأممية والدولية من خطر إبادة وشيك في رفح، لكنهم رأوا فيها “مجموعة شعارات فقط لا تسمن ولا تغني من جوع”.

فقد رأى متابعون أن تلك التحذيرات شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع، وعبروا عن الحاجة إلى موقف عربي “رادع للاحتلال الصهيوني”، وطالبوا بوقف الحرب.

وطالب مشاركون بوقف الحرب والجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين من تدمير وتهجير وقتل وتجويع، مؤكدين وجوب تصنيف ما يقوم به المستوطنون بأنه أفعال إرهابية.

واعتبر جمهور الجزيرة مباشر أن الاحتلال الصهيوني يريد اقتحام رفح التي يتركز فيها نصف سكان غزة، لقتل الأبرياء واستكمال مجازره على غزة.

وأكد متدخلون على وجوب اتخاذ إجراء صارم في حق كل من يساهم في قتل وتشريد أهالي غزة، وهو ما لا يتحقق إلا بوقفة إقليمية عالمية وعربية لوقف العدوان على غزة.

وقال أحد المتابعين إن الحرب في غزة وصلت إلى آخر مراحلها معبرا عن قلقه من حدوث كارثة برفح.