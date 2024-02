“من كابوس إلى جحيم خالص”.. سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف دعم إسرائيل بالسلاح (فيديو)

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور (كريس فان هولن) بتطبيق مادة تنص “على عدم تقديم أي مساعدة إلى أي دولة عندما يتم إبلاغ الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب الديمقراطي أمام الكونغرس في وقت متأخر مساء أمس، قبيل تصويت إجرائي على قانون لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

By all accounts, the situation in Gaza has gone from a nightmare to pure hell.

I'm on the Senate floor NOW to discuss the urgent need for the Biden Admin to hold the Netanyahu government accountable & get critical humanitarian assistance into Gaza: https://t.co/6MYb5nnhm9

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) February 12, 2024