“من كابوس إلى جحيم خالص”.. سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف دعم إسرائيل بالسلاح (فيديو)

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور (كريس فان هولن) بتطبيق مادة تنص “على عدم تقديم أي مساعدة إلى أي دولة عندما يتم إبلاغ الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب الديمقراطي أمام الكونغرس في وقت متأخر مساء أمس، قبيل تصويت إجرائي على قانون لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

By all accounts, the situation in Gaza has gone from a nightmare to pure hell. I'm on the Senate floor NOW to discuss the urgent need for the Biden Admin to hold the Netanyahu government accountable & get critical humanitarian assistance into Gaza: https://t.co/6MYb5nnhm9 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) February 12, 2024

“من كابوس إلى جحيم خالص”

وقال كريس هولن “بكل المقاييس، تحول الوضع في غزة من كابوس إلى جحيم خالص، أنا الآن في قاعة مجلس الشيوخ لمناقشة الحاجة الملحة لإدارة بايدن لمحاسبة حكومة نتنياهو وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة”.

وانتقد هولن نتنياهو وحكومته وحصوله على الأسلحة الأمريكية وعدم استجابته لمطالب إدارة بايدن والوضع الإنساني في غزة ووصف ما يحدث من تجويع للأطفال بأنه جريمة حرب.

وطالب كريس هولن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووقف دعم إسرائيل بالسلاح، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

As we work for a ceasefire and return of all the hostages, 25 senators urged @POTUS to do more to fix the broken humanitarian delivery system in Gaza. Over 2M Palestinian civilians who have nothing to do with Hamas are in desperate need of assistance to survive. Our full letter: pic.twitter.com/NVTs9CvDy2 — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) February 2, 2024

وقال “ما لم تسمح حكومة نتنياهو بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، يحتاج الرئيس بايدن إلى استدعاء مادة من قانون المساعدة الخارجية، تنص على عدم تقديم أي مساعدة، إلى أي دولة عندما يتم إبلاغ الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أن نتنياهو يشكر بايدن على المساعدات العسكرية لكنه يرفض طلبه باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، وقال “رسالة نتنياهو لنا هي: شكرا على أسلحتكم لكن لا تلقوا علينا محاضرة حول الخسائر في صفوف المدنيين أو إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة”.

We need a ceasefire & return of the hostages, & Pres. Biden needs to put forth a big, bold plan for a two-state solution that guarantees Israel’s security – so there are no more October 7ths – and allows for self-determination, security & dignity for the Palestinian people. (6/6) pic.twitter.com/UDcvCbVklY — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) January 22, 2024

وأشار هولن إلى تأكيد كل المنظمات الدولية والإنسانية بأن الأزمة الإنسانية في غزة هي الأسوأ على الإطلاق، وقال “الأطفال في غزة يوشكون على الموت بسبب الجوع”.

وتطرق هولن خلال كلمته إلى تصريحات ائتلاف نتنياهو العنصرية بحق الفلسطينيين وطالب بايدن بموقف أكثر حزما من نتنياهو.