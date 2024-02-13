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“من كابوس إلى جحيم خالص”.. سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف دعم إسرائيل بالسلاح (فيديو)

السيناتور الأمريكي كريس فان هولن (رويترز)
13/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202401:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور (كريس فان هولن) بتطبيق مادة تنص “على عدم تقديم أي مساعدة إلى أي دولة عندما يتم إبلاغ الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب الديمقراطي أمام الكونغرس في وقت متأخر مساء أمس، قبيل تصويت إجرائي على قانون لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

“من كابوس إلى جحيم خالص”

وقال كريس هولن “بكل المقاييس، تحول الوضع في غزة من كابوس إلى جحيم خالص، أنا الآن في قاعة مجلس الشيوخ لمناقشة الحاجة الملحة لإدارة بايدن لمحاسبة حكومة نتنياهو وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة”.

وانتقد هولن نتنياهو وحكومته وحصوله على الأسلحة الأمريكية وعدم استجابته لمطالب إدارة بايدن والوضع الإنساني في غزة ووصف ما يحدث من تجويع للأطفال بأنه جريمة حرب.

وطالب كريس هولن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووقف دعم إسرائيل بالسلاح، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقال “ما لم تسمح حكومة نتنياهو بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، يحتاج الرئيس بايدن إلى استدعاء مادة من قانون المساعدة الخارجية، تنص على عدم تقديم أي مساعدة، إلى أي دولة عندما يتم إبلاغ الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أن نتنياهو يشكر بايدن على المساعدات العسكرية لكنه يرفض طلبه باتخاذ تدابير لحماية المدنيين، وقال “رسالة نتنياهو لنا هي: شكرا على أسلحتكم لكن لا تلقوا علينا محاضرة حول الخسائر في صفوف المدنيين أو إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة”.

وأشار هولن إلى تأكيد كل المنظمات الدولية والإنسانية بأن الأزمة الإنسانية في غزة هي الأسوأ على الإطلاق، وقال “الأطفال في غزة يوشكون على الموت بسبب الجوع”.

وتطرق هولن خلال كلمته إلى تصريحات ائتلاف نتنياهو العنصرية بحق الفلسطينيين وطالب بايدن بموقف أكثر حزما من نتنياهو.

المصدر : الجزيرة مباشر