أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد (فيديو)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة المصرية القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته في استقبال أردوغان وقرينته في مطار القاهرة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته لمصر عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، والتجارة عمر بولاط.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن المحادثات التي سيجريها أردوغان مع السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير العلاقات بين البلدين، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة

وكانت آخر زيارة لأردوغان لمصر في عام 2012 عندما كان رئيسا للوزراء، وكان حينها محمد مرسي رئيسا لمصر، وتوترت العلاقات بين البلدين لسنوات، بعد تولي السيسي رئاسة مصر، إلا أنها تحسنت تدريجيا في الفترة الأخيرة.

وتصافح أردوغان والسيسي لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، كما تحادثا غداة وقوع زلزال 6 فبراير 2023 الذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل في تركيا.

وتم استئناف العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء في يوليو/تموز من العام الماضي 2023، لتعود العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل أحد عشر عاما.

ورغم التوتر السياسي بين البلدين لسنوات، فإن العلاقات التجارية بقيت جيدة بين القاهرة وأنقرة، إذ إن تركيا هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة.