أكسيوس: سموتريتش انتهك التزاما قطعه نتنياهو لبايدن قبل أسابيع

كشف موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش منع دخول شحنة دقيق أمريكية إلى قطاع غزة بدعوى أن الجهة المتلقية للشحنة هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا المنع يُمثل انتهاكا للالتزام الذي قطعه بنيامين نتنياهو للرئيس بايدن قبل أسابيع، وسبب آخر لإحباط الإدارة الأمريكية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تسليم الدقيق من ميناء أشدود في جنوبي إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لكن الشحنة لا تزال عالقة في ميناء أشدود.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن الوزير سموتريتش هو من منع نقل شحنة الدقيق بعد إخطاره بأنها متوجهة إلى الأونروا، وأمر دائرة الجمارك الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الشحنة ما دامت الأونروا هي المتلقية.

وكانت الأونروا قد خضعت لتدقيق دولي مؤخرا، بسبب اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفيها شاركوا في معركة طوفان الأقصى.

وقررت دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تعليق تمويلها مؤقتا للأونروا، في انتظار نتائج تحقيق مستقل أمرت به الأمم المتحدة.

وأكد مكتب سموتريتش لموقع أكسيوس أنه أمر دائرة الجمارك بعدم الإفراج عن شحنات الدقيق، مضيفا أنه بتنسيق مع نتنياهو، طلب من المسؤولين إيجاد آلية تسليم جديدة تضمن عدم وصول الدقيق إلى حماس.

وقال سموتريتش “هناك إجماع داخل المجلس الوزاري المصغر على ضرورة منع وصول المساعدات إلى حماس، وسأستخدم سلطتي للتأكد من استمرار هذا الوضع”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن الدقيق الذي تموله الولايات المتحدة يوفر الغذاء لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة، مؤكدا أهمية وصول الشحنة إلى القطاع.

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية لضمان وصول الدقيق إلى غزة بشكل دائم.

وقال “الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالسماح بدخول الدقيق، ونتوقع منها تنفيذ هذا الالتزام”.