“الجبهة الشمالية تلتهب”.. صواريخ تضرب مدينة صفد في إسرائيل وتوقع قتيلا ومصابين (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين بينهم إصابات خطرة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مدينة صفد شمال إسرائيل.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أن 7 أشخاص أصيبوا، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مدينة صفد شمال إسرائيل، مشيرة إلى وجود إصابات خطرة بين المصابين.

ووصفت القناة 14 الإسرائيلية القصف بأنه “عنيف”.

من جهته، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان عن قصف صفد “الخط الأحمر أصبح راية بيضاء، وحكومة الحرب استسلمت لحزب الله وخسرت الشمال”.

كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القصف في الشمال بأنه “ليس ضربات متقطعة بل حرب، وحان الوقت للتعامل مع الوضع وفق ذلك”.

القناة 14 الإسرائيلية: إصابة مباشرة لمبنى في مدينة صفد جراء سقوط وابل من الصواريخ على شمالي إسرائيل pic.twitter.com/Bg1jyH792o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2024

“الجبهة الشمالية تلتهب”

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تحت عنوان “الجبهة الشمالية تلتهب”: إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه مدينة صفد.

استخدام “صواريخ دقيقة”

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله اللبناني استخدم صواريخ دقيقة في قصفه، وإن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال “تم رصد عدد من عمليات الإطلاق التي اخترقت الأراضي اللبنانية إلى منطقة نتوا والمنارة وقاعدة جيش الدفاع الإسرائيلي شمال البلاد”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط صفد في الجليل الأعلى، وذكرت وسائل إعلام أن مبنى أصيب بشكل مباشر إثر إطلاق الصواريخ.

رئيس الأركان الإسرائيلي: تلقينا ضربات قاسية لكن لن نتوقف

شاهد الفيديو ⬇️https://t.co/VlXgaIqLO8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2024

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات شمال إسرائيل بينها مدينة صفد، وقالت إنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان سقطت على صفد وأصاب أحدها مبنى إصابة مباشرة.

ولم يصدر تعقيب رسمي -حتى الآن- من أي جانب في لبنان وخاصة حزب الله على ما جاء في الأنباء الإسرائيلية.