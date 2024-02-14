الملاذ الأخير للنازحين في خطر.. ماذا يحدث لسكان رفح؟ (فيديو)

وسط عملية اجتياح محتملة لجيش الاحتلال، تتفاقم معاناة قرابة 1.4 مليون فلسطيني بين النزوح والفرار، يترقبون مصيرهم لحظة بلحظة، فإذا لم يموتوا بنيران الاحتلال لقوا حتفهم إما جوعا أو مرضا.

مئات الآلاف في مدينة رفح محرومون من الغذاء والدواء بل ويبيتون في العراء أو في خيام لا تقي من برد الشتاء.

كاميرا الجزيرة مباشر رصدت أوضاع النازحين بالمخيمات والتقت ببعض سكانها، لعل العالم يسمع أصواتهم، تقول أم أحمد النازحة من خان يونس “لا يوجد أمان في رفح ولم تغمض أعيننا بسبب استمرار القصف طوال الليل، لا مقومات للحياة في المدينة، ليس لنا سوى الله هو خير معين ونصير”.

فيما تقول تقول الحاجة أمال مراد “الوضع هنا سيئ للغاية 20 فرد يعيشون في خيمة واحدة ونعاني من نقص حاد في مياه الشرب والخيم هشة لا تقي من الأمطار، لايوجد راحة ولا أمان في رفح ولا في خان يونس، أملي الوحيد الرجوع للعيش في بيتي لو بين أنقاضه”.

أما أبو صبحي فاشتكى من عناء السير 25 كيلومترًا على الأقدام هو وأسرته وأطفاله لبلوغ مخيم النصيرات قبل أن يستقر الحال به في مخيمات رفح التي تفتقر لكل مقومات الحياة، ويختم قائلًا “لا يوجد أمن في شمال أو سط القطاع، الله أعلم وين بدّنا نروح بعدين”.

ولخصت زوجة أبو صبحي حالهم في مخيمات رفح، قائلة “بنموت في اليوم مائة مرة، نريد هدنة، تعبنا من الحرب وانعدام الغذاء والدواء”.

أكثر من 4 أشهر تعب خلالها النازحون من الهروب في رحلة الكر والفر بين المدن والأحياء، فلم يبقَ أي مكان آمن في كافة أرجاء قطاع غزة.