تحذير من الأزهر ومطالبة بتحرك لمواجهة “التهديد الكارثي المزدوج” على رفح

أدان بيان صادر عن مشيخة الأزهر في مصر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الآمنين في مدينة رفح ‏المكتظة بالنازحين.

وحذر الأزهر من “كارثة إنسانية ‏غير مسبوقة” حال التزام العالم الصمت تجاه ما أسماه “المخطط الإجرامي الخطير” لاقتحام رفح، التي تؤوي نحو ‏مليون ونصف المليون نازح تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثا عن ملاذ آمن.

ونادت المشيخة بضرورة الاتحاد في مواجهة “إجرام دولة الاحتلال” على رفح، خاصة بعد أن صم آذانَه ‏للنداءات العالمية التي صدرت من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي.

الصمت العالمي كارثة

وشدد الأزهر على أن “التخلف عن إغاثة ‏الفلسطينيين الأبرياء اليوم وليس الغد، سيودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء نساء وشيوخا وأطفالا ‏وشبابا، من الفارين من نيران العدوان في جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجلِ جرائم ‏الإبادة منذ أكثر من 75 عاما”.

وطالب البيان المجتمعَ الدولي والقوى الفاعلة بتحمل المسؤولية تجاه هذا “التهديد الكارثي المزدوج قتلا وإبادة ومنعا للمساعدات الإنسانية والإغاثية” بشكل كاف إلى غزة والقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع المعزول.

وفي اليوم الـ131 من الحرب على غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473، بينما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا و146.