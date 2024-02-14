رئيس الأركان الإسرائيلي: تلقينا ضربات قاسية لكن لن نتوقف (فيديو)

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب الدائرة في قطاع غزة تغيَّر شكلها كثيرا حيث “كانت البداية صعبة وقاسية، وتلقينا ضربات قوية ولكن بعد ذلك تمكنا من القيام بهجمة نوعية، وسنواصل الحرب حتى تحقيق الأهداف”.

وأضاف هاليفي في لقاء مع صحفيين، أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يقاتل منذ أربعة أشهر “لكن الطريق أمامنا طويل لحسم المعركة”.

وتابع قائلا “حتى الآن قتلنا أكثر من 10 آلاف مخرب من بينهم قادة عسكريون”، مشددا على أن “هذا هو المعنى الحقيقي لتدمير حماس من خلال القضاء على عناصرها المسلحة”.

وأوضح هاليفي أن الإنجازات العسكرية التي حققها جيش الاحتلال في غزة “عالية جدا” ولكن بينها وبين تحقيق أهداف الحرب طريق طويل جدا.

وقال “علينا أن نستهدف القيادة العليا لحركة حماس وقادتها العسكريين، ونقتل المزيد من ضباط العدو، ونعيد مواطنينا إلى بيوتهم بأمان”.

وأضاف “إذا لم نواصل الحرب بكل عزم وإصرار فسيكون من الصعب جدا أن ننهي الحرب ونعيد الأسرى”.

وقال “عازمون على إعادة 134 أسيرا، وسنواصل العمل في أي مكان في غزة يوجد فيه عناصر حماس”.

وحتى اليوم الـ131 من الحرب على غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473، بينما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا و146.