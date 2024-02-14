عبر الجزيرة مباشر.. ناشطون وفنانون يوجهون رسائلهم التضامنية مع غزة (فيديو)

وجّه عدد من الناشطين والفنانين وصناع المحتوى في العالم العربي رسائلهم التضامنية مع سكان قطاع غزة عبر شاشة الجزيرة مباشر.

وقالت الصحفية الفلسطينية إسراء الشريف “أنا حضرت كل حروب غزة، وأعلم ماذا يعني الخوف والقلق والدمار والبحث عن لقمة العيش والدواء وسط الحرمان، كما أعلم معنى البحث عن الأمان تحت الصواريخ”.

أما الفنان مقداد السهيلي ونقيب الفنانين التونسيين فقال “الكلام على فلسطين والقضية الفلسطينية يطول، وذلك لما يشهده القطاع من قصف عشوائي مدمر، وقضية فلسطين تُعتبر قضيتنا الأولى التي تعودنا عليها في تونس”.

الإعلامية وصانعة المحتوى المغربية نورة مهرية قالت “كنا وما زلنا مع قضيتنا الأم قضية فلسطين، ونحن مع الشعب الفلسطيني لأنهم يمثلون درجة نصرنا بل هم الدرع الأول لنا”.

المخرجة الفلسطينية إيمان أبو سل قالت “لقد نجوت من ثلاث حروب سابقة، وأعي تماما مدى همجية هذا المحتل وحجم انتهاكه في قطاع غزة”.

وأضافت “اليوم كل من موقعه يجب أن ينهض بخطوات عملية لوقف هذا الظلم، وأنا كصانعة أفلام سأكون الذاكرة الحية لقصص الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وقالت المدربة وصانعة المحتوى التونسية منى بن عمر “لا يوجد كلام يصف حجم معاناة أهالي غزة الذين يتعرضون يوميا للتجويع والترويع والإرهاب”.

أما الناشط الفلسطيني أشرف أنور فقال “بعد أكثر من 130 يوما من العدوان الذي قدّمتم فيه شبابا من خيرة شبابكم، تبكي قلوبنا مما يحدث اليوم في غزة”.

الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير قال “قلوبنا معكم، ونحن كشعب تونسي نتضامن معكم، وستبقون دائما القوة والسلام”.