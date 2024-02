فوز مرشح ديمقراطي بانتخابات في نيويورك وناشطون يهتفون لغزة (فيديو)

اقتحم ناشطون في الولايات المتحدة متضامنون مع غزة المنصة التي أعلن منها نائب ديمقراطي فوزه على منافسته الجمهورية في مجلس النواب الفدرالي، مساء أمس الثلاثاء.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي بمقعد في مجلس النواب الفدرالي، ليحل مكان نائب جمهوري عن دائرة في نيويورك طُرد من الكونغرس بسبب سلسلة من الأكاذيب.

وقال الديمقراطي الوسطي (توم سوازي) الذي فاز في مواجهة الجمهورية (مازي فيليب) من مقر حملته “أحمد الله” على الفوز، في حين كان متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يهتفون “إبادة” وقد احتلوا المنصة لمدة وجيزة.

Tonight, we helped Palestine take center stage by interrupting Democrat Tom Suozzi's victory speech. In the House and on the campaign trail, Suozzi has made his support for Israel's genocide clear.

No celebrations while Gaza burns. #CEASEFIRE NOW! @MFP_NY pic.twitter.com/tKKEZUcN7o

— Long Island DSA (@NassauDSA) February 14, 2024