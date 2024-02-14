كلاب تنهش جثمان شهيد أمام مجمع ناصر الطبي في غزة “تحذير من مشاهد قاسية”

نهشت كلاب جثمان شهيد قنصته قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة ومنعت الأطباء والمسعفين من الوصول إليه.

الصور التي نشرتها “الجزيرة مباشر” تظهر كلابا وهي تنهش جثمان الشهيد على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تقتل كل من يحاول الخروج أو الدخول إلى المستشفى.

وكانت الجزيرة مباشر نشرت في وقت سابق اليوم صور للشهيد وهو ملقى في الشارع أمام بوابة المستشفى بعد قنصه من قوات الاحتلال وبعد ساعات حصلت على صور جديدة مؤلمة لجثمانه وتنهشه الكلاب.

شاهد.. الاحتلال يقنص طفلًا أمام بوابة مجمّع ناصر الطبي في خان يونس#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/5AzWLKerVI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2024

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعربت عن قلقها بسبب الوضع في مستشفى ناصر ودعت القوات الإسرائيلية إلى ضمان عدم تعرض جميع أفراد الطواقم الطبية والمرضى والنازحين للأذى.

وأشارت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي أمر جميع النازحين في مستشفى ناصر، وهو الأكبر في جنوب غزة، بإخلائها، وقال للكوادر الطبية والمرضى إنه يمكنهم البقاء بشرط إبقاء شخص واحد لكل مريض.

وأكدت أن الناس يخشون مغادرة المستشفى لأنهم سمعوا تقارير عن إطلاق نار على الأشخاص الذين يغادرونها”، مضيفة: ينبغي منح أولئك الذين يريدون المغادرة الحق في الخروج الآمن”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أمس الثلاثاء استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من “مستشفى ناصر” بمدينة خان يونس.

من جانبها قالت حركة حماس إن طلب الجيش الإسرائيلي المتمركز قرب مستشفى ناصر من النازحين مغادرة المستشفى، يُنذر بعزمه “ارتكاب جريمة بحقهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.