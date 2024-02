واشنطن تحقق في تعرض مدنيين بغزة لضرر “محتمل” بأسلحة أمريكية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (ماثيو ميلر) أن الولايات المتحدة تراجع تقارير بشأن أن إسرائيل ألحقت الأذى بمدنيين بأسلحة امريكية في حربها التي تشنها على غزة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء “نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل المستفيدين المرخص لهم من المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم”.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.

وتم وضع الدليل في أغسطس/آب من العام الماضي- قبل أسابيع قليلة من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، وتفيد الإحصاءات بأنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 أسيرا.

We are working to bring all the hostages home, to ease the humanitarian crisis, and to end the terror threat and to bring peace to Gaza and Israel — an enduring peace with a two-state solution for two peoples. pic.twitter.com/JDBJvKr5Kc

