استشهاد مريض وإصابة آخرين بقصف الاحتلال مستشفى ناصر وتحذيرات من كارثة (فيديو)

استشهد مريض فلسطيني صباح اليوم الخميس، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، من كارثة إنسانية وشيكة، جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، الذي نزحوا إليه قسرًا.

مشاهد قاسية

وبيّن مقطع فيديو خاص بالجزيرة مباشر، مشاهد قاسية تظهر آثار قصف إسرائيلي لقسم العظام بالطابق الثالث من مستشفى ناصر، أدى إلى استشهاد مريض وإصابة 14 آخرين إصابات بليغة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، استشهاد مواطن وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وعقب ذلك اقتحمت قوات الاحتلال ساحة المجمع وأطلقت النار على أقسامه.

وقالت إن قوات الاحتلال أجبرت عددا من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع والتوجه إلى رفح واعتلقت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المجمع لليوم الـ25 على التوالي، ويستهدف قناصتها من يوجدون داخله أو في ساحاته، وهو ما منع الطواقم الطبية من الحركة بين مباني المجمع، التي يوجد بها 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح.

تحذير من كارثة

من جانبها حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة من كارثة إنسانية وشيكة، بسبب إجبار سلطات الاحتلال المواطنين على إخلاء المجمع، الذي نزحوا إليه قسرًا.

وقالت “هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في عدوانه المستمر على قطاع غزة”، مؤكدة أن قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكان آمن في القطاع.

وأكدت، في مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، أن ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مستشفيات قطاع غزة، حين أجبر النازحين على إخلاء تلك المستشفيات، واستهدفهم بالنار والاعتقال خلال خروجهم.

وأشارت إلى أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مروعة، جراء استمرار عدوان الاحتلال وانعدام الغذاء والشراب والدواء، وانتشار الأمراض وخطر الموت الذي يلاحق المواطنين في كل مكان يستأمنون به.