“الاحتلال يتمادى والعالم صامت”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على اقتحام مستشفى ناصر (فيديو)

أدان عدد من جمهور الجزيرة مباشر جريمة اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ناصر في خان يونس وإجباره الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والنازحين على إخلاء المستشفى.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن هذا هو نهج جيش الاحتلال في التعامل مع المدنيين.

وأشارت عينة من الجمهور إلى أن استهداف المستشفيات ليس بالأمر الجديد على قوات الاحتلال، إذ سبق أن استهدف مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان.

وأضافوا أن جيش الاحتلال ما زال مستمرا في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين والمرضى بالرغم من علمه باكتظاظ المستشفيات بالمرضى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال مشاركون آخرون إنه بالرغم من استمرار استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات فإن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا لإيقاف هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين في قطاع غزة.