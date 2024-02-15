“الحرية لفلسطين”.. هتافات تربك جلسة استماع لرئيس وزراء كندا في البرلمان (فيديو)

وسط هتافات “الحرية لفلسطين.. أوقفوا الدعم العسكري لإسرائيل”، قاطع متظاهرون كلمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مبنى البرلمان بالعاصمة أوتاوا.

وبحسب موقع “كندا نيوز 24” الإخباري، احتشد المتظاهرون في مبنى مجلس العموم الكندي بدعوة من “حركة الشباب الفلسطيني”، حاملين لافتات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتطالب ترودو بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل.

وقال الموقع إن المتظاهرين رددوا هتافات بصوت عال بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الكندي من الإجابة عن سؤال من زعيم المحافظين مع بدء جلسة الاستماع في البرلمان؛ مما أدى إلى وقف الجلسة دقائق، ثم استُؤنفت بعد ذلك.

وتعاملت قوات أمن مجلس العموم مع الموقف فورًا، فأخرجت المتظاهرين من مكان انعقاد الجلسة إلى ردهة المبنى، واحتجزتهم هناك عدة دقائق.

خلال اقتيادها إلى سيارة الشرطة مكبلة اليدين، قالت إحدى المشاركات في المظاهرة: “نحن مواطنون نعارض الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وكندا ليست متواطئة فحسب بل تساعد في هذه الجريمة”، بحسب ما نقله موقع كندا نيوز 24.

ورغم اقتيادهم خارح مقر مجلس العموم، واصل المتظاهرون الهتافات المؤيدة للفلسطينيين. ويوم الاثنين الماضي احتشد قرابة 200 متظاهر أمام مكتب ترودو لمطالبة الحكومة الفدرالية ببذل المزيد من الجهد في إنهاء الحرب، وإخراج الكنديين المحاصرين في غزة.

المظاهرة تزامنت مع الدعوة التي أطلقتها اليوم كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ردًّا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح.

ويوم الثلاثاء الماضي اتشحت مدينة مونتريال الكندية بألوان العلم والكوفية الفلسطينيين، خلال مظاهرات حاشدة رفضًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الخامس على قطاع غزة، ومطالبةً بكسر الحصار وفتح معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.