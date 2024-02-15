رسالة من 25 مشرعا أمريكيا بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما جاء فيها

بعث 25 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء، رسالة إلى الرئيس جو بايدن لدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارته من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وكتب النواب في رسالتهم “لعبت الولايات المتحدة دورًا قياديًا حيويًا في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الأمريكيين والإسرائيليين المحتجزين في غزة. ونحن ندرك أنه بدون توقف القتال، فإن الظروف الإنسانية للمدنيين في غزة ستصبح أكثر كارثية وسيموت الآلاف من الأبرياء بما في ذلك العديد من الأطفال”.

وأضافوا “نكتب إليكم للتعبير عن دعمنا للجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها إدارتكم من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن بالتزامن مع استعادة وقف إطلاق النار المتبادل في غزة. إننا ندرك أن مثل هذا الإنجاز الدبلوماسي سيتطلب موافقة الأطراف المتحاربة. وفي رأينا أن ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية الملحة والعاجلة والمصالح الإنسانية لملايين المدنيين الأبرياء، أن تنجح هذه المفاوضات”.

وكان السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قد انتقد مؤخرا، اعتزام مجلس الشيوخ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وقال إن المجلس “يدرس منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 14 مليار دولار لمواصلة القصف العشوائي على قطاع غزة”.

واستهجن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ساندرز الأمر متسائلا كيف ينتقد المجلس بجدية “جرائم حرب بوتين في أوكرانيا” بينما يتجاهل مقتل 27 ألف طفل فلسطيني.