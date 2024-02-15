شاهد: أهالي بيت لاهيا يجمعون الأعشاب والحشائش لتحضير الطعام

أجمعت شهادات مواطنين من مدينة بيت لاهيا أن استمرار الحرب في قطاع غزة وانعدام المواد الغذائية الضرورية في الأسواق زادا أزمة الجوع؛ مما اضطرهم إلى الاستعانة بالأعشاب والحشائش لتحضير الطعام لهم ولأولادهم.

وقالت سعاد العطار والدموع تغالبها “الحرب أرغمتنا على هذا الوضع، ولأننا لم نجد لا خبزا ولا طحينا لجأنا إلى العشب لإسكات جوع الأطفال وكبار السنّ”.

وأضافت سعاد العطار في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر “منذ أربعة أشهر كاملة ونحن نعيش على الأعشاب البرية التي تنبت في فصل الشتاء ولا ندري كيف سيكون حالنا في المستقبل”.

وقال شاب آخر “أنا رب أسرة. أبنائي كلهم أطفال صغار وكل يوم أضطر للذهاب للحقول بحثا عن الأعشاب البرية”.

وأضاف “الحرب حولت حياتنا إلى كابوس ولأننا نخشى على الأطفال من الموت جوعا فإننا نحاول أن ندبر قوتنا اليوم بكل الطرق والوسائل”.

وأضاف الشاب وهو يعرض ما جمعه طوال اليوم أمام كاميرا الجزيرة مباشر “هذا هو كل ما تمكنت من جمعه من عشبة الخُبيزة واللسان وهو لا يكفينا لوجبة واحدة”.