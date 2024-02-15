قيادي في حماس يرد على وصف نتنياهو لمطالب الحركة بأنها “وهمية” (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرّ على مواصلة الحرب على قطاع غزة والتمسك بالسلطة أطول مدة ممكنة؛ لأنه يدرك جيدا أن نهاية الحرب تعني نهاية حياته السياسية التي تعد أطول فترة حكم في إسرائيل.

وأضاف نزال في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن “مطالب حماس ليست وهمية وأن سقف هذه المطالب لم يكن عاليا كما يدعي نتنياهو”.

وكان نتنياهو قد أوضح في وقت سابق أمس الأربعاء، أنه مقتنع بإمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة الإسلامية الفلسطينية عبر “الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة”.

وقال نتنياهو “أنا مصرّ على أن حماس ستتنازل عن شروطها الوهمية وحينها يمكن أن نتقدم”.

ورد نزال بأن تصريحات نتنياهو تدخل في باب الضغط على المقاومة من أجل “الاستسلام لمطالبه الشخصية”.

وأضاف “المقاومة الفلسطينية حريصة على استمرار العملية السياسية ولسنا حريصين على إنهائها، لكننا لن نتنازل عن المطالب الكبرى للمقاومة التي هي مطالب الشعب الفلسطيني”.

وقال نزال “لا يمكن أن نقبل باتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى وفي نفس الوقت يواصل نتنياهو إبادة الشعب الفلسطيني” .

وأضاف أن ما يريده نتنياهو هو “تحرير أسراه مقابل إدخال المساعدات لفترة محددة تنتهي بعملية التحرير”.

وشدد نزال قائلا “ندير معركتين متوازيتين، الأولى عسكرية ميدانية تلقّى فيها العدو خسائر كبرى. والثانية سياسية إعلامية نوضح فيها مطالب الشعب الفلسطيني”.