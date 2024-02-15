كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تدمر دبابة ميركافا في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا، ذكرت فيه أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة آر بي جي.

وقالت في تعليق مصاحب للفيديو “كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة (آر بي جي) في خان يونس ردًّا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

رشقات صاروخية ليلا ونهارا

وفي وقت سابق نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو لمشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المواقع العسكرية الإسرائيلية ضمن معركة طوفان الأقصى.

ويظهر المقطع، الذي نشرته سرايا القدس، عمليات إطلاق صواريخ تمت خلال النهار وخلال الليل.

كما يظهر عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، لقصف “طرق إمداد العدو شرق المحافظة الوسطى”.

وقد تأسست الكتائب عام 2000 تحت اسم قوات المقاومة الشعبية، قبل تغيير اسمها في العام التالي تيمُّنًا بقائد الجبهة “مصطفى علي” الذي اغتالته قوات الاحتلال أثناء الانتفاضة الثانية.

وتنشط عمليات الكتائب التي تتبع لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في غزة والضفة الغربية المحتلة، ولها مشاركة معلومة في عملية “طوفان الأقصى”.