مؤلف كتاب “ابن الجنرال”: إسرائيل دولة إرهابية وآن الأوان لنغير الحكاية كليًّا (فيديو)

قال الكاتب الإسرائيلي مؤلف كتاب “ابن الجنرال” ميكو بيليد، إن “المقاومة الفلسطينية لا تقوم بالأعمال الإرهابية، وفلسطين ليست هي الإرهاب”.

وأضاف بيليد في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “هو الإرهاب، وهو يمثل مؤسسة إرهابية هي دولة إسرائيل”.

وشدد بيليد على أنه آن الأوان “لنغير القصة والحكاية بالكامل لتأكيد أن دولة إسرائيل هي من يمارس الإرهاب”.

وأوضح الناشط الإسرائيلي أنه “طوال تاريخ فلسطين لم يكن هناك جيش وإنما مقاومة فلسطينية”.

وقال “يجب أن نفهم ونعدل هذا التاريخ الذي استمر في فلسطين لأكثر من 75 سنة”، مؤكدا “أن الحركة الصهيونية هي فكرة إرهاب وعنف وعنصرية”.

وأضاف “الإرهابيون هم من يقومون بالمجازر وعمليات التطهير العرقي ويطبقون سياسة الفصل العنصري”، وأن “هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يقومون اليوم في غزة بقتل الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين”.

يذكر أن بيليد ولد في القدس عام 1961 وينحدر من عائلة صهيونية معروفة، إذ كان والده جنرالا في جيش الاحتلال، وجده كان أحد الموقعين على تأسيس إسرائيل.

وفي كتابه “ابن الجنرال.. رحلة في فلسطين”، يوضح ميكو بيليد مسار حياته وتحولاته الفكرية والسياسية، وكيف أصبح بمعية عدد من أفراد أسرته من دعاة السلام والتفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما يدعو في الكتاب إلى العمل على إنهاء الحكم العنصري في إسرائيل ونظام التفرقة ضد الفلسطينيين.