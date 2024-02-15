مالك عقار: لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية “تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص”، وإن المحاولات “التي يقوم بها البعض ما هي إلا تسديد خارج المرمى لن تحرز أي نتيجة”.

وأضاف عقار في تعميم صحفي بمناسبة ختام زيارته لدولة جنوب السودان أن “حكومة السودان منفتحة وتعمل على تخفيف معاناة السودانيين وإنهاء الحرب بالطريقة التي تحفظ سيادة البلاد ووحدتها وأمنها القومي”.

العودة إلى منبر جدة

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عقب لقائه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في ختام زيارته لجوبا أمس، إنه أكد لسلفاكير أن العودة إلى منبر جدة مرتبطة بتنفيذ ما سمّاه قوات التمرد الاتفاقات السابقة على إنهاء احتلال منازل المواطنين وشروط أخرى.

وكشف عقار أنه تطرق في حديثه مع سلفاكير إلى الموقف السوداني من المبادرات الإقليمية مثل مبادرات الاتحاد الإفريقي والإيغاد، وقال إنه أوضح له أسباب تجميد السودان لعضويته في المنظمة مشيرا إلى أنه تفهّم جيدًا هذا الموقف.

وقال مالك عقار إنه أوضح لرئيس دولة جنوب السودان حجم التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة السودانية والضربات النوعية التي نفذتها في قوات العدو، على حد قوله.